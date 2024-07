Soccorsi mobilitati in zona con due elicotteri

In aggiornamento

Vigo di Fasa (Trento) – Sanitari del 118, vigili del fuoco mobilitati in Val di Fassa verso le 18.30 di venerdì per un investimento di due pedoni, per cause in corso di accertamento. Sanitari in azione in zona per i primi soccorsi con il supporto di due elicotteri: da Trento e dalla base di Aiut Alpin.