Grave incidente tra un’auto e un mezzo pesante, interrotta la Gardesana

Traffico deviato dopo le 11 sulla SP18 via Terlago. Pesanti disagi per i residenti in zona

Vigolo Baselga (Trento) – La Golf sulla quale viaggiava un 50enne – ora ricoverato in gravi condizioni – è finita contro un Tir carico di legna che viaggiava in direzione Riva del Garda. Il conducente è stato estratto con le pinze idrauliche dai vigili del fuoco di Cadine, soccorso è stato trasportato in elicottero al Santa Chiara di Trento.

La SS45 bis della Gardesana Occidentale è stata interrotta venerdì mattina, all’altezza di Vigolo Baselga (km 147 circa) per un incidente che ha coinvolto più automobili e un mezzo pesante carico di tronchi. Tre i feriti. Sul posto i vigili del fuoco volontari e permanenti per la rimozione dei veicoli con la strada chiusa fino alle 11.30 circa. Il traffico lungo la tratta Sarche-Trento è stato deviato via Arco-Rovereto. Solo per il traffico leggero era disponibile l’alternativa della SP18 via Terlago.

In breve

Gli agenti della Squadra “Volanti” della Questura di Bolzano, durante il consueto pattugliamento delle vie del centro storico, individuavano un cittadino straniero conosciuto alla forze dell’ordine mentre si aggirava con fare sospetto in Via Roma. La pattuglia, pertanto, decideva di fermarlo per un controllo più approfondito. A carico del soggetto – identificato per tale H.A.H., 42enne cittadino marocchino senza fissa dimora, disoccupato ed irregolare sul territorio nazionale, con svariati precedenti – era stata emessa una ordinanza di custodia cautelare in carcere per una serie di furti di biciclette presso il centro commerciale Twenty.

I Carabinieri della Compagnia di Egna, durante un posto di controllo a Salorno, hanno arrestato un ricercato per rapina e sfruttamento della prostituzione. I militari hanno fermato un furgone, a bordo del quale sono state identificate alcune persone, tutti di origine balcanica, tra i quali è stato individuato un ventinovenne colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano nel settembre 2024. Sempre i Carabinieri, hanno individuato individuato in piena notte a Bronzolo, tre uomini davanti all’ingresso della filiale di una banca ed un’auto di grossa cilindrata di colore scuro ferma lì davanti con il motore acceso con all’interno il conducente. I militari si sono quindi avvicinati per procedere al controllo ma, alla vista della pattuglia, gli uomini sono risaliti sull’auto per darsi alla fuga.