Grave incidente sulle nevi di Folgarida: ferito turista 18enne. Sciatore muore a Solda

Ancora un grave incidente sulle nevi del Trentino

Trento/Bolzano – Grave incidente sulel piste da sci del Trentino, mercoledì mattina. E’ accaduto nella Ski area di Folgarida. Un turista lombardo di 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato contro un albero. Stava scendendo dalla pista nera Provetti.

Dopo l’impatto, il giovane ha perso conoscenza: immediatamente soccorso sul posto, è stato poi elitrasportato all’ospedale di Trento.

Tragico malore a Solda

Sarebbe deceduto per un malore, mercoledì mattina, uno sciatore a Solda, in Alto Adige. Verso le 9.30, l’uomo si trovava nei pressi dell’impianto Langenstein quando si è accasciato per terra, probabilmente per un infarto.

Sul posto sono intervenuti la Guardia di finanza, il soccorso piste e l’elisoccorso Pelikan 3, purtroppo il medico d’urgenza ha solo potuto costatare la morte dello sciatore.