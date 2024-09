Grave incidente sull’A22 a Fortezza: un morto e un ferito

Un’auto di turisti tedeschi finita contro una barriera stradale

Bolzano – Tragico incidente stradale la scorsa notte sulla corsia nord dell’autostrada del Brennero. Verso le ore 2, nei pressi di Fortezza, un’autovettura con targa tedesca è finita contro la barriera stradale di un cantiere. A causa del violente impatto una delle due persone è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stato necessario liberarla con l’ausilio del kit idraulico.

Nonostante la velocità dei soccorsi e tutti gli sforzi per evitare il peggio, la persona non ce l’ha fatta ed è deceduta. La passeggera ferita è state presa in cura dal soccorso sanitario. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente.