Sanitari del 118 ed elisoccorso mobilitati poco prima delle 13. Ferito un 76enne alla guida dell’auto, trasferito al Santa Chiara di Trento

In aggiornamento

Castello di Fiemme (Trento) – Grave incidente stradale in centro paese a Castello di Fiemme, poco prima delle 13 di giovedì. Per cause in corso di accertamento, un’auto sarebbe finita contro un muro. Grave il conducente, soccorso dai sanitari locali con il supporto dell’equipe medica giunta da Trento.