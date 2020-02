Drammatico schianto nella notte a Mezzolombardo: cinque ventenni feriti, due ragazze in rianimazione

Poco dopo le 23 un drammatico frontale tra due auto a Mezzolombardo. Cinque ragazze e un ragazzo, tutti ventenni, coinvolti del pauroso incidente all’imbocco del tunnel che porta verso la Val di Non. Due ragazze sono in rianimazione all’ospedale di Trento. Sul posto numerose ambulanze, i vigili del fuoco volontari di Mezzolombardo e i permanenti di Trento, oltre all’elicottero sanitario

Mezzolombardo (Trento) – Notte di grande lavoro per i sanitari del 118, mobilitati per un grave incidente frontale tra auto a Mezzolombardo.

È accaduto poco dopo le 23 di giovedì sera. Per cause in corso di accertamento, sono rimasti feriti cinque giovani ventenni, trasferiti in codice rosso negli ospedali di Trento e Rovereto.

Per prestare i primi soccorsi, sono intervenute cinque ambulanze, una automedica e l’elicottero che si è alzato in volo da Mattarello. I vigili del fuoco della zona hanno lavorato per diverse ore per estrarre i feriti dai mezzi coinvolti.

Accertamenti sono in corso da parte delle forze dell’ordine sulla dinamica dell’impatto. Si sono registrati pesanti disagi al traffico.