Grave incidente in Val di Non: ape car ribaltato, ferito un anziano

Intervento dell’elisoccorso in codice rosso, nella zona di Varollo verso le 15 di lunedì pomeriggio

Livo (Trento) – Anziano di 71 anni, soccorso sul suo ape car ribaltato, lunedì pomeriggio verso le 15 a Varollo, frazione del comune di Livo, in Val di Non.

Sul posto è interventuta l’ambulanza con i sanitari del 118 e i vigili del fuoco della zona, per prestare i primi soccorsi all’uomo rimasto coinvolto nell’incidente. In zona è atterrato anche l’elicottero con l’equipe medica giunta da Trento. Il pensionato è stato poi trasferito ial”ospedale di Cles, per le cure del caso.

In breve

Soccorsi mobilitati anche alle 5.30 di lunedì per un mezzo pesante, che trasportava dei tronchi, si è ribaltato adagiandosi su un fianco sulla SS 43, non lontano da Mostizzolo. Sul posto i vigili volontari di Cles, supportati dai colleghi di Cis, Livo e dal corpo permanente.

🚨🚒 #Incidentestradale: alle 5.30 di oggi un mezzo pesante, che trasportava dei tronchi, si è ribaltato adagiandosi su un fianco sulla SS 43, non lontano da Mostizzolo. Sul posto i #vvfvolontari di #Cles, supportati dai colleghi di #Cis, #Livo e dal corpo permanente. pic.twitter.com/QQxXm94Aq8 — Fed VVF Volontari TN (@fedvvfvoltn) February 28, 2022