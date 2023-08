Grave incidente in moto a Vermiglio, a Rovereto muore un 57enne in scooter, molti altri soccorsi in Trentino

Grande lavoro per elisoccorso, sanitari e vigili del fuoco

Trento – Un centauro è rimasto ferito gravemente domenica nel tardo pomeriggio a Vermiglio in Val di Sole. Secondo le prime informazioni, sarebbe finito con la propria moto sotto il guard rail, mentre viaggiava lungo la strada statale, riportando ferite gravi. Dopo i primi soccorsi dei sanitari con il supporto dell’elicottero e dei vigili del fuoco della zona, il motociclista è stato trasferito in condizioni gravi al Santa Chiara di Trento.

Verso le 14, a Marco di Rovereto si sono scontrati un’auto che, viaggiando in direzione Trento, nell’effettuare una svolta ha centrato uno scooter in fase di sorpasso. Ad avere la peggio il guidatore del mezzo a 2 ruote, un uomo di 57 anni, che è morto per le ferite riportate nell’impatto. Ferita gravemente anche la donna sulla sella posteriore, 55 anni, ricoverata in prognosi riservata.

A Lavis un altro grave incidente nel primo pomeriggio, tra un’auto e 2 camper sulla statale 12, all’altezza dell’abitato di Sorni. Tre i feriti, tra cui un uomo di 34 anni, estratto con le pinze idrauliche dai vigili del fuoco volontari di Lavìs e quindi trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Chiara di Trento, dov’è in prognosi riservata. Sul posto anche i Carabinieri.

A Mezzolombardo due i feriti, uno grave. Lo scontro frontale è avvenuto intorno alle 13.00 fra un’automobile ed un camperall’altezza di maso Cervara verso il bivio per Fai della Paganella. Nell’impatto ferita gravemente una persona, ricoverata d’urgenza al Santa Chiara dopo essere stata estratta dall’auto con le pinze idrauliche da parte dei vigili del fuoco volontari di Mezzolombardo, intervenuti insieme ai carabinieri.