Grave incidente in moto a Scurelle: ferito un 16enne, soccorso dall’elicottero

Per cause da accertare, il ragazzo alla guida della sua moto sarebbe finito fuori strada

Scurelle (Trento) – Elisoccorso e vigili del fuoco di Scurelle in azione lunedì pomeriggio verso le 15 sulla strada che porta al rifugio ‘Crucolo’, per un grave incidente in moto, che ha interessato un ragazzo di 16 anni. Per cause da accertare, il ragazzo sarebbe finito fuori strada in modo autonomo, per alcuni metri. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo dell’ambulanza e dell’elicottero da Trento. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasferito in ospedale a Trento in prognosi riservata. Spetterà ora alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica dell’incidente.

Solo domenica un altro giovane trentino di 18 anni era rimastro ferito gravemente in seguito ad un incidente tra Mezzolombardo e Fai. E’ ricoverato in rianimazione al Santa Chiara di Trento, in condizioni molto gravi.

In Alto Adige invece, sempre domenica, ha perso la vita un motociclista olandese schiantatosi contro barriera di protezione. L’incidente a Passo Gardena. L’uomo è stato sbalzato per circa 5 metri: all’arrivo dei medico per lui non c’era più nulla da fare.