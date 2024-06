Posted on

Intervento a Pieve Tesino per 66/o anniversario morte De Gasperi Pieve Tesino (Trento) – “Il momento della scrittura di una costituzione è un momento epico nella vita di un popolo; eppure, solo con la scrittura la Costituzione non può garantire se stessa. Occorrono soggetti sociali, politici e istituzionali che siano in grado di conferire alle […]