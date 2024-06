Posted on

Attimi di terrore giovedì sera a Borgo Valsugana Borgo Valsugana (Trento) – Un uomo di 50 anni, nel pomeriggio di giovedì ha ferito gravemente con un coltello il fratello di 53 anni dopo una lite in strada in pieno centro, avvenuta in viale Ausugum, poco prima delle 17. Il fendente lo ha colpito alla gola […]