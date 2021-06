Posted on

Nel 2015 in Veneto oltre 18 mila arrivi, solo un terzo ha i requisiti per chiedere protezione per motivi umanitari Venezia – “La Regione Veneto non ha né gli strumenti e né le risorse per gestire l’emergenza profughi. I continui arrivi di migranti e richiedenti asili stanno mettendo a dura prova il modello di accoglienza diffusa […]