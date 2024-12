Auto e alcuni mezzi pesanti coinvolti in A22

In aggiornamento

Trento – Grave incidente poco prima delle 15 in A22 a Trento con un’auto e almeno tre mezzi pesanti coinvolti in direzione nord. Sul posto sono stati mobilitati i sanitari con i vigili del fuoco e l’elicottero per prestare le prime cure ai feriti. Particolarmente intenso il traffico in zona con pesanti rallentamenti dovuti all’impatto.