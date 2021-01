Grave incidente domenica pomeriggio a Pietramurata: cinque feriti, due elicotteri sul posto

Posted on

E’ diventato ormai una tradizione molto apprezzata l’ecoalbero di via Rivetta Koch a Primiero Primiero San Martino (Trento) – Natale e Capodanno a Primiero, in Trentino, sono sempre più ‘green’. Anche quest’anno è stato allestito in rivetta Koch a Fiera, l’ecoalbero di Natale dal titolo “Porgi la tua mano”. L’originale creazione è merito degli alunni e insegnanti […]