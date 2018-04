Grave incidente in A22, fuori pericolo famiglia di San Martino di Castrozza in viaggio con bambini

Print This Post

Sette feriti, tra cui tre bambini, coinvolti nell’incidente sulla corsia nord della A22. Camion bulgaro avrebbe perso controllo finendo contro l’auto. I feriti non sarebbero gravi

Bolzano – Un camion ha tamponato una vettura e la peggio è toccata alle persone che erano a bordo dell’automobile tra San Michele ed Egna. Il bilancio finale è di sette feriti, tra cui tre bambini piccoli, coinvolti nell’incidente sulla corsia nord della A22.

Due feriti gravi sono stati trasportati in ospedale con l’elicottero. Durante i lavori di soccorso l’autostrada è rimasta chiusa in direzione nord e si è formata una coda di 8 chilometri. Il traffico è tornato alla normalità solo in serata.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente ci sarebbe lo scoppio di una gomma su un camion bulgaro che viaggiava in autostrada. Il mezzo pesante avrebbe quindi invaso la carreggiata, schiacciando l’auto contro il guard rail.

Immediati sono scattati i soccorsi. Due elicotteri e tre ambulanze. Sul posto sono intervenuti la Polstrada per i rilievi e i vigili del fuoco di Trento ed Egna, che hanno dovuto ricorrere alle pinze idrauliche per estrarre i feriti dalle vetture, ricoverati al Santa Chiara di Trento e al San Maurizio di Bolzano.

Notevoli disagi per la circolazione, che è stata a lungo interrotta sulla carreggiata nord. Conseguenze anche per le altre arterie stradali: lunghe code si sono formate sulla provinciale della Valle di Non.

Fuori pericolo occupanti vettura

Nell’incidente è rimasta coinvolta una famiglia residente a San Martino di Castrozza che viaggiava con i bambini (due sorelle con le figlie e la madre). Secondo le prime informazioni non avrebbero riportato ferite gravi, ma guaribili in breve tempo. Un vero miracolo, viste le prime scene dell’incidente in autostrada.

Le immagini TGR