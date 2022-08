Posted on

Lo conferma il vicepresidente della Provincia di Trento, Olivi sui dati Istat e Agenzia del Lavoro. A livello nazionale un milione gli under30 disoccupati: mai così tanti scoraggiati Trento – “La situazione occupazionale in Trentino rimane sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno. E’ più critica in alcuni settori, come quello dell’edilizia, o con riferimento al lavoro […]