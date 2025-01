Grave incidente a Fonzaso domenica notte. Due incidenti anche a Mezzano lunedì

Tre feriti in un incidente stradale a Fonzaso. Due lievi invece a Mezzano, lunedì mattina e uno in serata in un diverso impatto

Fonzaso/Primiero – Poco prima della mezzanotte tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada regionale 50 a Fonzaso per un incidente tra due auto: tre feriti il bilancio a carico delle persone, distrutti i veicoli. La squadra dei Vigili del fuoco arrivata da Feltre ha messo in sicurezza in teatro incidentale, mentre le tre persone rimaste ferite sono state prese in cura dal personale del Suem. I Carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Sul posto anche il personale di Veneto strade. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

Incidenti anche a Mezzano

Vigili del fuoco e sanitari mobilitati verso le 7.30 di lunedì mattina alla rotatoria ‘ex velox’ per un incidente stradale che ha visto coinvolti due mezzi condotti da un 35enne e un 30enne. Feriti lievemente i due conducenti dei mezzi.

Lunedì, in serata, verso le 18, altro incidente non grave nei pressi del caseificio di Primiero per un’auto uscita di strada. Successivamente si è registrato un investimento di una persona, nel quale è rimasto ferito un 39enne. Sulla dinamica, in corso di accertamento, indaga la Polizia locale.