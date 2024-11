Grave incidente stradale verso le 13.30 di martedì

In aggiornamento

Cimone (Trento) – Intervento dell’elisoccorso e dei sanitari della zona, martedì pomeriggio verso le 13.30 a Cimone, per un incidente stradale che avrebbe coinvolto un’auto e una moto. Un 68enne avrebbe riportato ferite molto gravi ed è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento, in prognosi riservata. Indagini in corso sulla dinamica.