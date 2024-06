Trento, aggressione al Santa Chiara tra sabato e domenica: indagini in corso

Posted on

Grande appassionato di natura, aveva deciso di trasferirsi nel Nord Europa per specializzarsi nella gestione della fauna selvatica. E’ deceduto in un incidente avvenuto nei giorni scorsi Rovereto – Si era trasferito in Svezia per continuare il percorso di studi intrapreso l’Istituto agrario e portato avanti all’Università di Firenze, dove si era laureato in […]