Granfondo Sportful Dolomiti: attesi tra Feltre e Primiero 3.000 ciclisti, attenzione alle chiusure domenica 20 giugno

Domenica di passione sulle strade con diverse chiusure temporanee tra Primiero e Bellunese, per il passaggio dei ciclisti. Grazie ad un accordo con l’app di navigazione waze sarà possibile per gli automobilisti evitare le strade chiuse

NordEst – Dopo 2 anni di stop causa covid, la Sportful Dolomiti Race può celebrare finalmente la sua 26 edizione. Sono attesi a Feltre almeno 3.000 ciclisti per la maggior parte dall’Italia, gli stranieri hanno dovuto rinunciare causa le varie restrizioni legate alla pandemia. In particolare il gruppo degli inglesi sarà molto più contenuto.

Ad attendere i granfondisti domenica 20 con partenza alle ore 7.00 da Feltre (Belluno) la fatica classica del percorso GRAN FONDO che porterà i ciclisti ad affrontare 204km e un dislivello totale di poco meno di 5.000mt scalando Cima Campo, Passo Manghen, Passo Rolle (dove ci sarà il tradizionale pit stop caffè grazie a Segafredo) e Passo Croce d’Aune. Un tracciato che, ricordiamo, nel 2019 fu completamente percorso dalla penultima tappa del Giro d’Italia proprio per celebrare i 25 anni della Sportful Dolomiti Race.

Ma per chi non se la sentirà di affrontare tutto questo dislivello, ci sarà l’alternativa, il percorso MEDIO con i suoi 120km e 3.200mt di dislivello: l’ascesa a Cima Campo e poi l’inedita salita al passo Brocon dalla Val Malene, zona suggestiva del Tesino, con rientro in Veneto attraverso la Roa e il già annunciato tremendo “muro di Ronche – Rugna” che porterà i ciclisti ad affrontare 840mt infernali con punte al 22%. Ma gli organizzatori hanno pensato bene di far trovare loro in aiuto gli amici Draghi, giocatori di rugby di Feltre pronti a dare una spintarella al momento giusto e sicuramente una buona dose di allegria. In piazza a Lamon ad attenderli gli alpini con un ristoro degno della tradizione montana.

Per tutti l’arrivo nella suggestiva Piazza Maggiore, nel cuore storico di Feltre. Dalle ore 10.30 la granfondo entrerà in DIRETTA STREAMING dal sito ufficiale www.sportfuldolomitirace.it e dalla pagina Facebook ufficiale.

Sui pedali con i granfondisti ci saranno gli amici di OBIETTIVO3 che si stanno allenando in vista della staffetta Tricolore che attraverserà l’Italia. Un’iniziativa fortemente voluta da Alex Zanardi cui il comitato organizzatore ha assegnato il pettorale numero UNO come segno di amicizia e buon auspicio di una pronta guarigione. Allora i 5 ragazzi di Obiettivo3 hanno deciso di portare con sé in gara il pettorale creando una staffetta ideale con cui porteranno Alex a fare la Sportful Dolomiti Race. Ad ogni salita il pettorale passerà di tasca in tasca. Fino al traguardo tutti insieme, con Alex e per Alex.

Pedaleranno anche l’onorevole Roger De Menech (alla sua prima granfondo) e gli amici olimpionici Paolo Bettini, Yuri Chechi e Cristian Zorzi. Ci sarà anche il campione di sci Manfred Moelgg e il campione del mondo di marathon mtb Massimo De Bertolis.

Ci sarà anche un atleta che “userà” la granfondo come campo di allenamento in vista dell’impegno ai Giochi Olimpici di Tokyo. Si tratta dell’uzbeko Muradjan KHALMURATOV che è seguito dal cronoman Ruslan KARIMOV. Chiaramente non potrà fare classifica, né ritmo gara, ma per lui sarà un’occasione per fare un percorso impegnativo e molto allenante. Grazie ad un accordo con l’app di navigazione WAZE sarà possibile per gli automobilisti evitare le strade chiuse per la manifestazione. La app ha creato anche una pagina apposita https://www.waze.com/it/events

Sabato, sarà il momento della MINI GRANFONDO SPORTFUL – FRANCO BALLERINI, manifestazione dedicata ai bambini, dai G1 ai G6. Con tre percorsi di mtb dedicati a loro. Anche per loro sarà un ritorno alle gare dopo due anni di stop forzato. La Mini di Feltre apre la nuova stagione e abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni dopo pochi minuti, bloccandole a 300 iscritti.

Tutte le chiusure di domenica 20 giugno

Percorso Gran Fondo:



SR50-SP12-SP38-SP246-SP75-SP78-SP41-SP65

Da Feltre SR50 per Fonzaso SP12 Col Perer SP38 e da confine regionale con Provinciadi Trento SP246 per Pieve Tesino SP75 e SP78 direzione Strigno, SP41 e SP65 ScurelleCarzano fino ad intersezione con SP31 del Manghen ed a proseguire fino al Km. 13,000 della stessa località Calamento chiusura in entrambe i sensi di marcia per la durata di 30 min. dal passaggio della vettura di “Inizio gara ciclistica” fino al passaggio diquella con il cartello mobile “Fine gara ciclistica”. SP31

Dal Km. 13,000 Località Calamento fino a P.so Manghen chiusura in entrambe i sensi di marcia dalle ore 08.30 alle ore 10.15.Da P.so Manghen al Km. 38,600 in prossimità del Ristorante Pineta chiusura in entrambe i sensi di marcia dalle ore 08.00 alle ore 12.30. SP 232 dir – SP232 – SR 48bis e SR50

Da fine discesa P.so Manghen per SP 232 dir – SP232 – Ziano di Fiemme – Predazzo SR48bis dal Km. 37,050fino a bivio per SR50 ed a proseguire fino al Km. 114,450 chiusura in entrambe i sensi di marcia di 30 min. dal passaggio della vettura di “Inizio gara ciclistica”. SR 50

Dal Km. 114.450 altezza bivio per Camping Valle Verde in località Predazzo per Bellamonte -Passo Rolle – San Martino di Castrozza fino al Km. 86.900 altezza Hotel San Martino chiusura in entrambe i sensi di marcia dalle ore 10.30 alle ore 13.30 SR 50

Dal Km. 74.00 località Siror per San Martino di Castrozza fino al Km. 86.900 altezza Hotel San Martino chiusura in entrambe i sensi di marcia dalle ore 11.15 alle ore 13.30 Dal Km. 74.00 località Siror per San Martino di Castrozza fino al Km. 86.900 altezza Hotel San Martino chiusura in entrambe i sensi di marcia dalle ore 11.15 alle ore 13.30 SR50

Dal Km 74.00 località Siror per Ponte Oltra fino a Croce d’Aune SP473 chiusura di 30 min. inentrambe i sensi di marcia dal passaggio della vettura di “Inizio gara ciclistica” fino alpassaggio di quella con il cartello mobile “Fine gara ciclistica”. SP473

Da Passo Croce d’Aune SP473 fino a Pedavena chiusura in entrambe i sensi di marcia dalleore 09.30 alle ore 16.30