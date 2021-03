Grandi Opere e Concessione A22, vertice con il viceministro Morelli in Trentino

Trento – A Riva del Garda è arrivato lunedì il viceministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili Alessandro Morelli: l’occasione della visita fare il punto su alcune grandi opere nella zona, in particolare il collegamento stradale Passo San Giovanni – Cretaccio e lo studio di fattibilità per un collegamento ferroviario fra l’Alto Garda e l’asse del Brennero.

Ad accogliere il viceministro vi erano il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e il sindaco Cristina Santi con il vicesindaco Roberto Zampiccoli e gli assessori comunali; presenti anche i tecnici provinciali, ovvero i dirigenti generali del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna, Raffaele De Col, del Dipartimento infrastrutture e trasporti, Stefano De Vigili e del Dipartimento territorio, ambiente, energia e cooperazione, Roberto Andreatta, nonché il dirigente dell’Agenzia provinciale per le Opere pubbliche, Luciano Martorano con il dirigente del Servizio Opere stradali e ferroviarie, Mario Monaco.

Nella seconda parte della visita, il viceministro Morelli ha effettuato un sopralluogo al cantiere della galleria passo San Giovanni – Cretaccio. Accanto al presidente Fugatti vi erano gli amministratori della zona, ovvero il sindaco di Nago-Torbole Gianni Morandi che è anche commissario della Comunità, quello di Mori Stefano Barozzi, i primi cittadini di Riva, Cristina Santi, e di Arco, Alessandro Betta con la vicesindaco Silvia Betta.

Il presidente Fugatti, nel ringraziare il viceministro Morelli, ha ricordato come la sua presenza testimoni “l’attenzione e la volontà di capire sul posto le problematiche e le esigenze dei territori”, mentre sul collegamento ferroviario ha evidenziato come si tratti di “un’ipotesi sulla quale convergono gli amministratori locali, utile non solo per la mobilità del territorio, ma anche per la fruizione turistica di quest’area importantissima”.

“Il nostro obiettivo è quello di valorizzare fin da subito le piccole grandi opere, ovvero quelle infrastrutture che, seppur a livello nazionale si possono considerare minori, non lo sono per i territori di riferimento. Ho percepito che l’ipotesi di collegamento ferroviario per voi è fondamentale e che si tratta di un’opera necessaria per l’intera rete infrastrutturale della zona. In attesa delle valutazioni di RFI che auspichiamo siano positive, farò la mia parte per arrivare a una soluzione in tempi rapidi”, queste le parole del viceministro Morelli.

Concessione A22

“La questione della concessione dell’Autostrada del Brennero è urgente, considerata anche la sua importanza nell’ambito del sistema viario italiano ed europeo, e mi prendo l’impegno a sottoporla, nei prossimi giorni, al ministro Giovannini”. Così il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Alessandro Morelli, che ha concluso la sua giornata “trentina” nella sede di A22 a Trento, dove, accompagnato dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha incontrato i vertici della società autostradale, il presidente Hartmann Reichhhalter e l’amministratore delegato Diego Cattoni che hanno illustrato al rappresentante del Governo i molti progetti già definiti dalla società sul fronte delle immissioni, della sicurezza e della tecnologia.