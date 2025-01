Grandi Eventi Primiero 2025: domande di contributo entro il 31 gennaio

Nuovo avviso della Comunità per gli eventi 2025

Primiero (Trento) – Il bando è dedicato a organizzazioni, un’associazioni o enti che intendono organizzare grandi eventi nel 2025. La Comunità di Primiero ha aperto i termini per presentare richieste di contributo per iniziative in ambito culturale, sportivo, turistico e ricreativo. Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio 2025 . Le richieste possono essere inviate tramite: email: affarigenerali@primiero.tn.it o via pec: comunita@pec.primiero.tn.it