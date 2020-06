Grandi derivazioni ad uso idroelettrico, via libera in Seconda Commissione Regione Veneto

“Si tratta di importanti risorse – evidenzia l’assessore bellunese Gianpaolo Bottacin – che potremo destinare al rafforzamento delle risposte alle esigenze del territorio”.

Il testo legislativo, dopo un passaggio nei giorni scorsi in Prima commissione per il vaglio e via libera su alcuni aspetti di natura finanziaria, è ritornato nella Commissione competente per materia che ne ha approvato i contenuti senza alcun voto contrario.

“Si tratta di un passaggio fondamentale – afferma con soddisfazione Bottacin – in quanto essendo stato esaminato dalla Commissione in sede redigente, ora passa al voto finale dell’aula consiliare, che dovrà approvarlo senza possibilità di ulteriori modifiche. Ciò significa che siamo davvero prossimi all’approvazione di una normativa di assoluto valore”.