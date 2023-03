Grandi carnivori: Lollobrigida, garantire equilibrio

“No a posizioni ideologiche e a pregiudizi”

NordEst – “Bisogna garantire un equilibrio affidandosi alla scienza, che ci dice come dobbiamo intervenire e come dobbiamo evitare potenziali possibili tragedie, che vanno anticipate con serenità, senza avere posizioni ideologiche né pregiudiziali”. Questa la posizione del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Francesco Lollobrigida sul tema dei grandi carnivori, dopo l’aggressione di domenica da parte di un orso che ha coinvolto un escursionista in Valle di Sole, in Trentino.

“Siamo abituati a lavorare con pragmatismo e attenzione ai dati scientifici, con soluzioni che ci vengono proposte direttamente dalla scienza”, ha spiegato Lollobrigida.