Grande attesa per il concerto del famoso pianista Roberto Plano, il “Pavarotti del pianoforte”: il 17 agosto a Mezzano

Concluso con un bilancio di grande successo il Trentino Music Festival, che ha visto esibirsi nel Primiero fra giugno ed agosto decine di artisti di tutto il mondo e oltre 200 studenti della Music Academy International di New York, Mezzano Romantica – la fortunata rassegna internazionale diretta da Francesco Schweizer che anima da anni con successo Mezzano di Primiero – chiude la sua programmazione d’agosto con uno spettacolo molto atteso, il concerto del famoso pianista Roberto Plano, in programma venerdì 17 alle ore 21.00 al Centro Civico di Mezzano

Mezzano (Trento) – Una presenza d’eccezione per la rassegna organizzata dal Comune di Mezzano, che continuerà fino a dicembre con un concerto al mese. Classe 1978, nato a Varese ma ormai da molti anni protagonista di spicco del panorama pianistico internazionale (e in particolare statunitense), Roberto Plano è stato definito dal Chronicle il “Pavarotti del pianoforte” per il suo liricismo, ritenuto l’erede di Rubinstein e Horowitz dal commentatore radiofonico di Chicago P. Harvey e additato come uno tra i più grandi interpreti di Scriabin dal critico americano John Bell Young.

Il New York Times ha scritto di lui: “Questo pianista italiano ha mostrato una maturità artistica che va ben oltre la sua età anagrafica… una meravigliosa purezza e una padronanza delle suggestioni più profonde hanno caratterizzato le sue interpretazioni… Plano ha dato dimostrazione di virtuosismo levigato a livelli di competizione tanto quanto di profondità musicale…”. Nell’autunno del 2016, Plano è stato il primo pianista italiano chiamato a ricoprire il ruolo di titolare di Cattedra di Pianoforte di una delle università americane più prestigiose, la Boston University. Nel gennaio del 2018 l’American Prize (celebrating American Excellence in the Arts) ha annunciato il nome di Roberto Plano quale vincitore dell’American Prize in Piano Performance (Solista) 2017-2018 nella Categoria Professionisti.

“Siamo veramente onorati e felici di poter inserire nel cartellone di Mezzano Romantica un concerto di un artista di tale portata, fra i maggiori pianisti contemporanei – commenta Francesco Schweizer, Direttore artistico di Mezzano Romantica – La sua presenza conferma come il nostro Festival si stia affermando, per la qualità delle sue proposte, nel panorama degli eventi musicali italiani. Abbiamo lavorato molto, e con grande passione, per raggiungere questi risultati e continueremo a farlo anche in futuro, convinti che anche in un piccolo centro come Mezzano si può programmare una stagione musicale di assoluto livello.”

Il programma di Roberto Plano si aprirà con musiche di Franz Liszt, proseguirà con brani di Astor Piazzolla e si concluderà con la celeberrima Rhapsody in blue di George Gershwin, nella versione per solo pianoforte solo del compositore.