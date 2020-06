Gran Paradiso, cade in crepaccio e muore 27enne residente a Trento. Incidente mortale anche sulle Piccole Dolomiti

Posted on

Accordo Governo – Regioni – L’intesa sul piano casa sara’ ratificata in mattinata in Conferenza Unificata e successivamente sempre a Palazzo Chigi, sara’ esaminata dal Consiglio dei Ministri. L’accordo prevede aumenti volumetrici del 20 per cento per le abitazioni uni e bifamiliari e comunque fino a 1.000 metri cubi, e del 35 per cento in […]