Gran finale con l’Opera a Mezzano Romantica 2019

Trentino Music Festival per Mezzano Romantica con la Music Academy International di New York

Mezzano (Trento) – Saranno dedicati all’opera gli ultimi spettacoli in programma del Trentino Music Festival per Mezzano Romantica, realizzati in collaborazione con la Music Academy International di New York, che per il sesto anno consecutivo ha tenuto i suoi corsi estivi internazionali nel Primiero. Gli oltre 200 studenti della MAI, giunti nel Primiero a fine giugno, hanno potuto studiare con docenti di fama internazionale, come J. David Jackson, Jason DeBond, Vince DeGeorge, Linda Goodrich, Neal Goren, David Gately, Christopher Larkin e Alan E.Hicks, che li hanno preparati per i vari spettacoli che hanno riscosso un grande successo e partecipazione di pubblico.

Un appuntamento da non perdere sarà lunedì 29 luglio con Giro di Vite (Turn of the Screw), opera di Benjamin Britten, con la regia di David Gately e la direzione musicale di Christopher Larkin (Auditorium intercomunale di Primiero ore 20.45). Giro di vite è un’opera lirica in un prologo e due atti (op. 54) di Benjamin Britten, su libretto della scrittrice Myfanwy Piper, tratto dal racconto omonimo (1898) di Henry James. Scritta in pochi mesi nel 1954, The Turn of the Screw costituisce una pietra miliare nella musica del Novecento e nello stesso tempo, per originalità di invenzione, profondità psicologica ed estrema coerenza formale, rappresenta un vertice di raffinatezza compositiva raggiunto da Britten nell’ambito del teatro d’opera.

Martedì 30 luglio sarà in cartellone all’Auditorium intercomunale di Primiero un doppio appuntamento dedicato sempre all’opera. Si inizierà alle ore 15 con Ariadne Auf Naxos, opera di Richard Strauss, con la regia di David Gately e la direzione musicale di Christopher Larkin.Nel maggio del 1911 Hofmannsthal presentò a Strauss il progetto di musicare una commedia di Molière, Il borghese gentiluomo. La versione finale, una sorta di teatro nel teatro (la commedia era ambientata nella casa di un signore dove poi si rappresentava l’opera), andò in scena con successo al Wiener Staatsoper il 4 ottobre del 1916 diretta da Franz Schalk con la Jeritza e Lotte Lehmann. Il prologo è ambientato in una villa viennese nel XVIII secolo, dove un aristocratico vuole intrattenere i suoi ospiti con una rappresentazione del mito di Arianna a Nasso, commissionata ad un giovane compositore entusiasta.

Andrà in seguito in scena, alle ore 20.45, l’opera seria di W.A. Mozart La Clemenza di Tito, con la regia di Alan E.Hicks e la direzione musicale di Neal Goren. La Clemenza di Tito (K 621) è l’ultimo lavoro teatrale del genio salisburghese, musicato sul libretto di Caterino Mazzolà, a sua volta basato su un melodramma di Pietro Metastasio. La prima rappresentazione si tenne al Teatro degli Stati di Praga il 6 settembre 1791 in occasione dei festeggiamenti per l’incoronazione di Leopoldo II a re di Boemia. In epoca contemporanea si è ricuperato un certo interesse verso questa opera, in Italia grazie soprattutto alla predilezione che il maestro Riccardo Muti ha dimostrato nei suoi confronti.

Per il ciclo Musica all’imbrunire, i giovani artisti della MAI si esibiranno poi in un concerto di musica da camera, che comprende vari organici strumentali e autori dal periodo Classico al Novecento (mercoledì 31 luglio alle ore 17 nel Centro Civico di Mezzano). Lo stesso giorno all’Auditorium intercomunale di Primiero, alle ore 20.45, sarà messa in scena la replica di Adriane Auf Naxos.

Anche giovedì 1 agosto sarà una giornata dedicata interamente all’opera: all’Auditorium intercomunale di Primiero andranno in scena La Clemenza di Tito alle ore 15 e Giro di vite alle ore 20.45.

Venerdì 2 agosto sarà rinnovato l’appuntamento con Musica all’imbrunire dei giovani artisti della MAI nel Centro storico di Imèr alle ore 17, mentre all’Auditorium intercomunale di Primiero alle ore 20.45 si potrà assistere alla replica de La Clemenza di Tito.

Una volta riparti gli artisti della MAI, il programma di Mezzano Romantica proseguirà in agosto con altri due piacevolissimi appuntamenti. Martedì 6 agosto si terrà una serata del tutto originale, con la proiezione di Go West (Io e la vacca), un esilarante film di Buster Keaton, musicato dal vivo dall’ensemble Musica nel buio, con le musiche originali di Marco Dalpane, uno di più affermati compositori di questo genere (Centro civico, ore 21). Martedì 20 agosto sarà la volta di una presenza straordinaria: un concerto della pianista Anna Kravtchenko, considerata uno dei migliori talenti del panorama pianistico internazionale. Ammessa ‘ad honorem’ all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola, a soli 16 anni, nel 1992, ha vinto il prestigioso Premio internazionale Ferruccio Busoni, dopo che per ben cinque anni non veniva assegnato (Centro civico, ore 21).

Il programma

Lunedì 29 luglio

Giro di Vite (Turn of the Screw)

Opera di Benjamin Britten. Regia di David Gately Direzione musicale di Christopher Larkin

Auditorium intercomunale di Primiero ore 20.45

Martedì 30 luglio

Ariadne Auf Naxos

Opera di Richard Strauss. Regia di David Gately

Direzione musicale di Christopher Larkin

Auditorium intercomunale di Primiero ore 15

La Clemenza di Tito

Opera di W.A. Mozart. Regia di Alan E.Hicks

Direzione musicale di Neal Goren

Auditorium intercomunale di Primiero ore 20.45

Mercoledì 31 luglio

Musica all’imbrunire

Concerto di musica da camera con i giovani artisti MAI

Mezzano Centro civico ore 17

Ariadne Auf Naxos

Opera di Richard Strauss. Regia di David Gately Direzione musicale di Christopher Larkin

Auditorium intercomunale di Primiero ore 20.45

Giovedì 1 agosto

La Clemenza di Tito

Opera di W.A. Mozart. Regia di Alan E.Hicks

Direzione musicale di Neal Goren

Auditorium intercomunale di Primiero ore 15

Giro di Vite (Turn of the Screw)

Opera di Benjamin Britten. Regia di David Gately Direzione musicale di Christopher Larkin

Auditorium intercomunale di Primiero ore 20.45

Venerdì 2 agosto

Musica all’imbrunire

Concerto di musica da camera con i giovani artisti MAI

Imèr Centro storico ore 17

La Clemenza di Tito

Opera di W.A. Mozart. Regia di Alan E.Hicks

Direzione musicale di Neal Goren

Auditorium intercomunale di Primiero ore 20.45

Martedì 6 agosto

Go West (Io e la vacca)

Film muto di Buster Keaton

Musicato dal vivo dall’Ensemble Musica nel buio

Mezzano Centro Civico ore 21

Martedì 20 agosto

Anna Kravtchenko pianoforte

Musiche di Chopin e Schumann

Mezzano Centro Civico ore 21