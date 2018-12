Gran Concerto di Capodanno a Primiero con “Dolomiti Wind Orchestra” e Giuseppe Mendola, primo trombone della “Fenice”, il 2 gennaio alle 21 in Auditorium

Connect on Linked in

Molti gli eventi in questi giorni di festa nel Primiero Vanoi. Da segnalare il Gran Concerto di Capodanno che apre il 2019 in musica con la Scuola Musicale di Primiero

Primiero (Trento) – Sarà un Buon Anno Nuovo in musica a Primiero, come da tradizione.

Con un Concerto di Capodanno da non perdere, mercoledì 2 gennaio alle ore 21 presso l’Auditorium di Primiero, accompagnati dalla Dolomiti Wind Orchestra. L’ormai consolidata bravura del gruppo di fiati diretto da Ivan Villanova e formata da musicisti provenienti da tutto il Triveneto, presenterà un programma coinvolgente con musiche di autori classici, quali Strauss, Rossini, Lehàr, Saint-Saëns, e contemporanei, Shostakovich, Spark, Appermont.

Ad arricchire il concerto e renderlo veramente imperdibile, la Dolomiti Wind Orchestra avrà l’onore di accompagnare il primo trombone del Gran Teatro La Fenice di Venezia, Giuseppe Mendola. Musicista di fama internazionale, vincitore di audizioni presso l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra del Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, l’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, I Solisti Veneti e con l’Orchestra Filarmonica della Scala in varie tournèe e registrazioni tv per Mediaset.

I biglietti per l’entrata al Gran Concerto di Capodanno, potranno essere acquistati presso la biglietteria dell’Auditorium dalle ore 20.00 della stessa sera.

PROGRAMMA

Philip Sparke: Jubilee Overture

Percy Aldridge Grainger: Molly on the Shore

Bert Appermont: Colors for Trombone

Franz Lehàr (arr. Elij Suzuki): The Merry Widow

Gioachino Rossini: La corona d’Italia

Josef Strauss: Feuerfest – Polka Op. 269

Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila – Danse Bacchanale

Johann Strauss II: Vergnügungszug – Polka schnell Op. 281

Dmitri Shostakovich: Jazz Suite No. 2 – Dance I