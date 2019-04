Gradimento Governatori a NordEst, primo Zaia seguito da Fedriga

NordEst – il governatore veneto Luca Zaia realizza il 62%, con un incremento dell’11,9% rispetto al giorno delle elezioni e raggiunge livelli inaccessibili per gli altri presidenti di regione.

Al secondo e terzo posto altri due governatori della Lega: il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga con il 51,1%, e il lombardo Attilio Fontana (49,2%). Per Zaia non è la prima volta che è incoronato dal Governance Poll.

“Il riconoscimento che arriva oggi è alla squadra, Giunta, Consiglio, tecnici regionali. Immagino che il gradimento della gente derivi da questo, dalla percezione del lavoro di noi tutti per loro e i loro problemi. Possiamo dire che, in Veneto, il contratto sociale prende corpo”. E’ il commento del Presidente del Veneto, Luca Zaia, al sondaggio pubblicato oggi dal Sole 24 Ore.

Conte, Autonomia si fa,in rispetto Carta. “Per l’autonomia, caro presidente, questo governo ha una sola parola: si farà, ci stiamo lavorando”. Lo ha ribadito il premier Giuseppe Conte durante la visita allo stand del Veneto del Vinitaly, accompagnato da Luca Zaia. “Dobbiamo interloquire con il Parlamento e lo coinvolgeremo perché cede competenze e vuole partecipare in modo attivo a questo processo, non subirlo passivamente. Abbiamo preso un impegno solenne: lavoreremo per realizzare la richiesta autonomia, nel rispetto di tutti i principi costituzionali”.