Governo, Stefani: “Autonomia Veneto e Lombardia nel contratto”. Fraccaro: “Favorire ampie forme di decentramento”

Connect on Linked in

Ministra, potere gestire la propria autonomia non è privilegio

NordEst – “Ritengo che voi non siate dei privilegiati. Potere gestire la propria autonomia non è un privilegio. Io vorrei che il mio Veneto potesse essere come voi.

Siete quindi il nostro modello di riferimento”. A dirlo è Erika Stefani, ministra degli affari regionali, a proposito dell’autonomia speciale del Trentino.

Quanto all’attuazione dell’autonomia per Veneto e Lombardia, aggiunge: “Sul tema ci abbiamo messo la faccia, abbiamo preteso fosse inserita nel ‘contratto’. In Veneto e in Lombardia l’hanno sostenuta: l’autonomia è una rivoluzione e non mi aspetto che piaccia a tutti. Il percorso però è tracciato e non saranno cavilli o manovre di palazzo a fermare la volontà del popolo”.

Fraccaro, favorire ampie forme di decentramento

“L’autonomia è espressamente tutelata, non solo con la volontà di rafforzare gli statuti speciali, ma anche con l’obiettivo di accogliere le istanze di autonomia espresse dalle Regioni”. Così il ministro per i rapporti con il parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, a proposito di autonomie speciali e nuove richieste di autonomia.

“Vogliamo favorire le più ampie forme di decentramento per offrire ai territori un governo di prossimità e ai cittadini la possibilità di incidere in maniera più immediata”.