Governo, Renzi annuncia dimissioni Bellanova, Bonetti e Scalfarotto e precisa: “Democrazia non è reality show”

Italia Viva annuncia l’uscita dal Governo e ribadisce: “Massima fiducia in Mattarella”. Lo sbocco della crisi? Renzi ha precisato: “Tocca al presidente del Consiglio, noi siamo pronti a discutere di tutto”

NordEst (Adnkronos) – Matteo Renzi leader di Italia Viva, ritira le sue ministre dal governo. Lo ha annunciato in apertura della conferenza stampa di Italia Viva. Oltre a Bellanova e Bonetti lascia il governo anche il sottosegretario Scalfarotto. “La crisi è aperta da mesi, serve rispetto per le regole democratiche: abbiamo chiesto di risolvere problemi, non un reality show”, ha detto l’ex premier.

“Noi – ha spiegato Renzi – non giochiamo con le istituzioni, la politica non è un reality show, non si fa con le veline ma affrontando i problemi nelle sedi politiche, nelle sedi istituzionali, in Parlamento. La Costituzione non è una storia su Instagram. Risolviamo i problemi che si sono aperti: questa è politica. Pensare di risolverli co un post su Facebook è populismo, ha continuato il leader Iv, che ha aggiunto: “A dimettersi ci vuole coraggio e responsabilità. E’ molto più difficile lasciare una poltrona che aggrapparsi alla tenace difesa dello status quo”, ha scandito l’ex premier.

“Se le forze politiche dell’attuale maggioranza hanno voglia di affrontare i temi, lo facciano ma senza rinviare ancora. Senza continui giochi di parole, comunicati roboanti. La democrazia ha delle forme e se non vengono rispettate allora qualcuno deve avere il coraggio di dire che il re è nudo”.

Conte al Quirinale

Nel pomeriggio c’è stato un colloquio fra il premier e il Presidente della Repubblica. Uscire presto dalla situazione di incertezza, è stata l’indicazione del Colle. Conte: “Avanti solo con tutte le forze di maggioranza. Spero Italia Viva non ritiri le ministre”. Fonti di governo parlavano di spiragli per risolvere la crisi, ma Italia Viva frena: “Si sono scordati di avvisarci”.

La renziana Conzatti non chiude a Conte

“Se c’è questa disponibilità a rafforzare la coalizione con un patto di legislatura, come ha appena detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, va subito esplorata”. Donatella Conzatti, senatrice trentina di Italia viva, non ha dubbi quando risponde al Corriere della sera.