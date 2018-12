Governo, Manovra verso l’approvazione: stop da Di Maio a tassa su no profit, ‘Norma cambierà’

Connect on Linked in

“Quella norma va cambiata nel primo provvedimento utile”. Parola del vicepremier e ministro Luigi Di Maio, che interviene nel dibattito sullo stop alle agevolazioni Ires per gli enti non commerciali previsto in manovra, norma che penalizzerebbe le attività di volontariato e di assistenza sociale

Roma (Adnkronos) – “Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato – spiega ancora Di Maio – e ne è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli. Non possiamo intervenire nella Legge di Bilancio perché si andrebbe in esercizio provvisorio. Ma prendo l’impegno di modificarla nel primo provvedimento utile. Inoltre, abbiamo sentito la comunità dei Frati di Assisi, che ringraziamo per il loro instancabile impegno, e li incontreremo quanto prima”.

E dopo Di Maio, anche il premier Giuseppe Conte interviene sulla polemica: “Le iniziative di solidarietà degli enti non profit – scrive su Facebook il presidente del Consiglio – anche alla luce del principio di sussidiarietà, rappresentano uno strumento essenziale per un’efficace politica di inclusione sociale e di effettiva promozione della persona. Il governo ha ben presente tutto questo e al Terzo settore sin dall’inizio ha dedicato grande attenzione.

Per questo in merito alla norma sull’Ires formulata nella legge di Bilancio attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, provvederemo quanto prima, a gennaio, a intervenire per riformulare e calibrare meglio la relativa disciplina fiscale”.