Governo, dopo Camera fiducia al Senato. Meloni: “Manterremo impegni” (VIDEO)

‘Il salario minimo non è la soluzione, lo è il taglio del cuneo’ precisa la premier. Sul tetto al contante: ‘Penalizza i poveri’. Sull’Ucraina: ‘La pace si ottiene sostenendo Kiev’. Appello all’opposzione: ‘Valutate nel merito, no a dibattiti ideologici’. Caro Energia: ‘pronti a lotta contro le speculazioni’. Renzi: ‘Sul presidenzialismo ci siamo’. Berlusconi: “Fiducia convinta, priorità riforma fisco e giustizia”

NordEst (Adnkronos) – Il governo guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ottenuto la fiducia al Senato. In Aula, 200 presenti. I votanti sono stati 199. I favorevoli sono stati 115, i contrari 79. Gli astenuti sono stati 5. Il governo aveva ottenuto la fiducia alla Camera. La maggioranza di centrodestra al Senato può contare sulla carta su 116 voti, che in realtà scendono a 115 in quanto va escluso il presidente Ignazio La Russa, che non vota.

Astenuti e contrari

I 5 astenuti sono stati i due senatori a vita, Mario Monti e Elena Cattaneo (gli altri senatori a vita erano assenti, oltre a Giorgio Napolitano, Liliana Segre, Carlo Rubbia e Renzo Piano). Astenuti anche Dafne Musolino, Juliane Unterberger e Meinhard Durnwalder. No al governo invece a ranghi pressoché compatti dall’opposizione, con due assenti.

“Anche il Senato ha votato fiducia al Governo. Abbiamo presentato in campagna elettorale un programma chiaro e dettagliato. Manterremo gli impegni: il vincolo tra rappresentante e rappresentato è l’essenza della democrazia. Subito al lavoro per rispondere alle urgenze dell’Italia”, ha scritto su twitter Meloni che, lasciando palazzo Madama, ai giornalisti che le chiedono se sia soddisfatta dell’esito, replica: “Beh, ovviamente…”.