Governo diviso anche sulla Famiglia: Salvini ci sarà, mentre Di Maio conferma a Verona nessun M5S

Il Forum internazionale sulla Famiglia di Verona divide i vertici di Governo

NordEst – “Ve lo dico: se qualcuno di voi pensa che la donna debba restarsene a casa a farsi dire quello che deve fare, allora il MoVimento 5 Stelle non è per voi.Io a un convegno come quello di Verona, dove si arriva persino a negare il tema della violenza contro le donne, non ci vado. E non ci andrà nessun parlamentare del MoVimento! Noi abbiamo un’altra idea di mondo. Noi pensiamo che la famiglia sia sacra, ma crediamo anche nelle libertà, nei valori, nel progresso. E vi dirò: questi valori a me li ha insegnati proprio mia madre!”. Così il vicepremier Luigi Di Maio ribadisce la sua contrarietà al forum sulla famiglia.

“Oggi – aggiunge Di Maio – il mio grazie, sentito, al ministro Bonafede, per l’introduzione di una serie di misure nel Codice Rosso che puntano a elevare le pene per i reati di violenza sessuale, stalking e maltrattamenti in famiglia. Se tocchi una donna, sconti fino a 12 anni di carcere. Grazie Alfonso, grazie perché questo è un importante passo di civiltà in un momento in cui il Paese ne ha veramente bisogno”.

Il vicepremier Matteo Salvini aveva annunciato invece nei giorni scorsi la sua presenza a Verona. Sulla tre giorni c’è infatti il pieno appoggio della Lega, a cominciare dal ministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana. Dopo Budapest e Chisinau, la XIII edizione della manifestazione approderà nella città veneta. Qui si darà appuntamento il Movimento globale pro-Family.