Gorizia, è deceduto l’artigiano trentino caduto sul lavoro: la vittima è Roberto Conci di 46 anni

Posted on

E’ stata trasferita in condizioni gravi a Trento all’ospedale Santa Chiara la donna investita venerdì sera verso le 19 in centro a Fiera di Primiero. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, la 63enne del posto, è stata urtata da un’auto nei pressi della zona pedonale Primiero (Trento) – Sanitari del 118, […]