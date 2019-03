Gli studenti primierotti in visita a Montecitorio: focus sul “Reddito di cittadinanza”

Roma – I momenti più emozionanti per gli studenti sono stati quello in cui i ragazzi hanno potuto assistere ad una seduta, e quindi anche alla discussione e alla votazione dei provvedimenti di legge, e quello in cui hanno incontrato da vicino alcune figure politiche di rilievo senza il filtro dei media.

Quest’anno si sono avvicendati i confronti con l’on. Emanuela Rossini, del Gruppo misto PATT-SVP e l’on. Vanessa Catoi della Lega, in rappresentanza dei politici trentini, e con gli onorevoli Luca Pastorino (LEU), per l’Ufficio di Presidenza e Davide Tripiedi (Movimento Cinque Stelle), il deputato che si è occupato in prima persona del tanto discusso “Reddito di cittadinanza”.

Su questo argomento infatti verteva l’approfondimenti su cui gli studenti si erano preparati e rispetto al quale hanno proposto le loro domande e osservazioni. Tra gli argomenti più interessanti toccati nell’ambito dei diversi incontri ci sono stati anche l’autonomia trentina, l’Europa, l’impegno dei giovani nella politica e il funzionamento della macchina organizzativa del Parlamento.

In questi giorni nella Città eterna, gli alunni hanno potuto anche immergersi nella Storia, riscoprendo straordinarie testimonianze del nostro passato come il Colosseo, i Fori Imperiali e il Museo nazionale e si sono potuti confrontare con alcuni aspetti geomorfologici del territorio grazie alla guida dei professori di Geologia R. Mazza e M. Parotto (Università di Roma 3).

Istituto Superiore di Primiero: le novità del prossimo anno scolastico. Saranno 57 i nuovi iscritti per l’Istituto Superiore di Primiero: 18 hanno scelto il Liceo Scientifico delle Scienze applicate, 27 l’Istituto Tecnico Economico e 12 l’Istituto Tecnico Tecnologico Costruzioni Ambiente Territorio (CAT). Malgrado la flessione rispetto all’exploit dello scorso anno, l’Istituto conferma dunque il trend complessivamente positivo delle proprie iscrizioni, cresciute in media di circa il 50% nell’ultimo biennio rispetto agli anni scolastici precedenti. Si manterrà dunque sostanzialmente stabile l’utenza delle Superiori (263 alunni rispetto ai 264 dell’anno in corso), in maggioranza primierotta, ma feltrina per il 37%.

Il prof. Giulio Bertoldi, Dirigente scolastico dell’IC Primiero, commenta: “Quest’anno il calo demografico e la concorrenza delle numerose scuole limitrofe hanno reso un po’ più difficili le nostre attività di orientamento, ma siamo comunque soddisfatti di questo risultato, perché testimonia la stima con cui molte famiglie trentine e bellunesi continuano a guardare al nostro Istituto. Del resto, non sono tanto questi i numeri che ci caratterizzano, quanto piuttosto quelli che evidenziano i risultati dei nostri studenti nel loro prosieguo universitario e lavorativo, come evidenziato dalle statistiche Eduscopio dello scorso anno. Per questo continueremo ad arricchire la nostra offerta formativa e a potenziare la qualità della didattica e le attività che da anni valorizzano il nostro Istituto”. In merito, ecco alcune anticipazioni: rispetto alle Lingue comunitarie studiate nei diversi Corsi (Inglese, Tedesco e Francese), si riproporranno le Certificazioni europee (livelli da B1 a C1) e le esperienze della settimana in Inghilterra e del gemellaggio con il Marien-Gymnasium di Kaufbeuren, rispettivamente per gli alunni di III e IV anno; alcuni insegnamenti saranno poi proposti in modalità CLIL. Cinque studenti frequenteranno un periodo all’estero in Canada, Islanda, Francia o USA.

In tema di Educazione alla cittadinanza, torneranno invece la Visita a Montecitorio, le Mattinate del FAI e il Corso ASL “Guide Turistiche”, mentre si promuoveranno le competenze comunicative e multimediali degli studenti con gli esami ECDL, il Corso ASL “Giornalismo e mass media” e la visita alla sede RAI di Trento. Per i più creativi, si preannuncia anche il ritorno del Concorso artistico-letterario “Tracce d’autore”, alla sua IV edizione. Proseguiranno infine le caratterizzazioni dei corsi Scientifico e CAT rispetto ai temi dell’energia e della valorizzazione artistica del patrimonio locale, inaugurate con il corrente anno scolastico.

Da più di 15 anni l’IC Primiero sostiene i propri alunni con percorsi linguistici di potenziamento volti al conseguimento delle certificazioni linguistiche in Inglese, Tedesco e Francese. Negli ultimi anni il numero di adesioni è cresciuto: l’anno scorso hanno conseguito una Certificazione di livello B1 23 studenti, mentre 25 hanno ottenuto il B2 e 4 il C1. Quest’anno sembra altrettanto promettente, stando alla sessione invernale appena conclusa: dei 28 studenti di IV e V anno impegnati negli esami di lingua inglese, 22 hanno conseguito l’English First Certificate (livello B2) e 6 il Cambridge Advanced English (Livello C1).