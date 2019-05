Gli studenti di Primiero in visita a Kaufbeuren: si rinnova la collaborazione

Connect on Linked in

Per il sesto anno consecutivo, si rinnova l’amicizia tra l’Istituto Superiore di Primiero ed il Marien Gymnasium di Kaufbeuren, un Istituto comprensivo cattolico. Gli alunni primierotti di classe quarta hanno trascorso una settimana di scambio linguistico nella cittadina della Baviera occidentale, non lontano da Augusta

Primiero (Trento) – La particolarità di questo progetto consiste infatti in una concreta possibilità di incontro e confronto linguistico -culturale tra studenti italiani e tedeschi in due settimane nel corso dell’anno scolastico: prima gli alunni locali visitano la scuola in Germania ospiti delle compagne d’oltralpe, poi queste ricambiano la visita in Italia.

Così, dal 29 marzo al 3 aprile scorsi, le studentesse del Marien Gymnasium avevano visitato la nostra valle e avevano frequentato le lezioni dell’Istituto di Primiero, potendo ammirare anche le città di Venezia, Ferrara e Rovereto Chioggia e Vicenza grazie ad alcune visite guidate.

Nella settimana successiva, gli studenti primierotti hanno quindi ricambiato quella visita, cogliendo così l’occasione di potenziare le proprie conoscenze linguistiche grazie ad un’esperienza scolastica diversa e alla convivenza con una famiglia tedesca.

Hanno inoltre potuto visitare alcune località turistiche, come nelle precedenti edizioni dello scambio linguistico, tra cui Lindenhof, uno dei castelli del re Ludwig, il lago di Costanza e Monaco.