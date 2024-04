Gli studenti di Primiero tornano a Broadstairs per un viaggio studio

Dopo quattro anni di interruzione post Covid 19, gli studenti del terzo anno dell’Istituto superiore di Primiero hanno potuto finalmente rivivere l’attesa esperienza della settimana linguistica in Gran Bretagna, tradizione ultradecennale fino al 2020

Primiero (Trento) – Dal 3 al 10 marzo, ben 24 alunni di tutti gli indirizzi, accompagnati da 2 docenti di lingua inglese, hanno trascorso un’intensa settimana a Broadstairs, una ridente cittadina del Kent, sulla costa orientale, che costituisce, con Ramsgate e Margate, la località Isle of Thanet, rinomato luogo di

villeggiatura fin dall’età vittoriana.

Nel loro soggiorno-studio, gli alunni hanno potuto consolidare le proprie

competenze linguistiche grazie al corso di inglese a livelli dell’Hilderstone College, che ormai considera gli ospiti primierotti più amici che clienti, ma hanno partecipato a molte attività pomeridiane e serali, come escursioni a Rochester, Canterbury e Londra, balli di gruppo, Karaoke e molto altro. I ragazzi hanno così avuto l’occasione di conoscere situazioni diverse e conversare con studenti provenienti da tutto il mondo: frequentavano infatti l’Hilderstone College anche

alunni russi, tedeschi, cinesi e turchi.

L’Istituto di Primiero ha sempre riservato grande attenzione allo studio e alla didattica delle lingue straniere e propone con successo questa iniziativa da più di 15 anni. Essa rappresenta non solo un’occasione per gli studenti di migliorare sul campo le proprie competenze linguistiche ma anche un modo per crescere incrociando persone di altre culture e apprezzare tradizioni e costumi di nazioni diverse in un contesto internazionale.