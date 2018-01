Giustizia, cambiamenti con norma di attuazione: 1.076 procedimenti civili e 389 penali

Connect on Linked in

Evidenziati dalla presidente della corte d’appello. Sono stati 1.076 i procedimenti civili

Trento – L’entrata in vigore della norma di attuazione che delega la Regione a funzioni amministrative e organizzative di supporto agli uffici giudiziari ha caratterizzato lo scorso anno la giustizia regionale. Lo ha evidenziato la presidente della Corte d’appello di Trento, , all’inaugurazione dell’anno giudiziario.

La Corte d’appello di Trento e di Bolzano ha registrato 1.076 procedimenti civili, la definizione di 952 e una pendenza finale al 31 giugno 2017 di 966. I procedimenti civili in ingresso sono stati 638 a Trento e 438 a Bolzano e le pendenze rispettivamente 481 e 485.

Per quanto riguarda la giustizia penale i procedimenti iscritti sono stati 389, 384 quelli definiti, con un carico finale di 437 procedimenti.

Per la Corte d’assise è stato iscritto un provvedimento e ne sono stati definiti due, quindi non risultano pendenze, e per la sezione minori i procedimenti iscritti sono stati 8 e 7 quelli definiti, con una pendenza di 3.

