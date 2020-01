Giustizia, 23 nuovi magistrati in Veneto

Posted on

La norma sul rientro dei capitali non è stata impugnata in quanto non rappresenta riserva all’erario Trento – Sta facendo discutere, in questi giorni, la questione della cosiddetta voluntary disclosure, ovvero la legge sul rientro dei capitali che consente di regolarizzare le attività detenute all’estero in violazione delle norme fiscali versando le imposte dovute con abbattimento […]