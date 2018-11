Giunta provinciale nel Vanoi, Fugatti: “Nessuna imposizione su Gestioni Associate e su Passo Rolle a breve incontro con Istituzioni locali per Protocollo”

Print This Post

Molti i temi di interesse locale trattati dalla Giunta provinciale durante la visita nel Vanoi

Canal San Bovo (Trento) – Non solo emergenza maltempo, ma anche attenzione e vicinanza al Corpo dei Vigili del fuoco di Canal San Bovo che attende da tempo una nuova Caserma. Proprio nei giorni scorsi il presidente della provincia di Trento, aveva visitato l’attuale sede del Corpo del Vanoi, evidenziando la necessità di un intervento urgente.

Gestioni associate

Il governatore trentino è intervenuto inoltre sul futuro delle gestioni associate in molte valli del Trentino. “Nessuna imposizione – ha ribadito Fugatti – se il Comune non le vuole potrà optare per una uscita”.

Passo Rolle

Mentre sul futuro di passo Rolle, il presidente ha ribadito l’importanza del Protocollo con la Provincia e ha riferito che a breve incontrerà le istituzioni locali per fare il punto sulla situazione. Il prossimo 8 dicembre, si terrà infatti l’inaugurazione ufficiale della nuova telecabina Colbricon Express a San Martino di Castrozza, alla presenza delle autorità locali e provinciali.

L’intervento del presidente Fugatti sui temi locali