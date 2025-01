Giunta provinciale Trento a Mezzano venerdì 24 gennaio e prima taglio del nastro ai piedi delle Pale

La Giunta provinciale torna a Primiero. In mattinata l’inaugurazione della nuova cabinovia Val Cigolera a San Martino di Castrozza

Primiero (Trento) – Si terrà a Mezzano, a Primiero, la prossima seduta della Giunta provinciale di Trento, in programma venerdì 24 gennaio. L’esecutivo sarà accolto dalle autorità locali alle 11, quindi si terrà la riunione presso il Centro civico di Mezzano in Via Don Luigi Bonat. Al termine, indicativamente verso le ore 13, è previsto un punto stampa. Poco prima, è prevista invece l’inaugurazione della nuova cabinovia Val Cigolera a San Martino di Castrozza.

In breve

Trasporti, scioperi tra sabato 25 e domenica 26 gennaio

Dalla Comunità di Valle un ecografo per Villa Rosa

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Fondazione Franco Demarchi, la presentazione