Giunta provinciale, Formazione Oss in Trentino: da 1.400 a 1.000 ore di lezione

Trento – Quattrocento ore in meno per la formazione degli operatori socio sanitari (Oss) della Provincia di Trento, da 1.400 a 1.000. Lo ha deciso la Giunta provinciale, che ha approvato il nuovo ordinamento didattico.

“Il piano triennale della formazione del sistema sanitario provinciale prevede l’aggiornamento dell’ordinamento didattico, in base alla normativa vigente, con l’obiettivo di ottimizzare il numero delle ore di formazione senza comprometterne la qualità”, ha chiarito l’assessore alla Salute Mario Tonina. La riduzione, ha reso noto l’assessore, è “in linea con la soglia minima nazionale”: secondo Tonina il rivisitato programma valorizza “metodi didattici più efficaci e mirati, che favoriscono un apprendimento più flessibile e centrato sulle esigenze degli studenti. A questo si aggiunge un rafforzamento dell’esperienza pratica, con ore dedicate ad attività in ambito sanitario, un’opportunità essenziale per sviluppare le competenze professionali”.

Il percorso formativo prevede 1.000 ore complessive: 550 di tirocinio, di cui almeno 150 in contesto sanitario, e 450 ore di attività teoriche, lavori di gruppo ed esercitazioni. L’insegnamento è organizzato in quattro aree di competenza dell’OSS, con un’attenzione particolare ai bisogni della persona in relazione alle patologie e agli aspetti specifici della professione. Il nuovo ordinamento non ha effetti sui corsi già attivi e potrebbe contribuire a rendere più appetibile la professione. I sindacati lamentano da tempo carenza di personale nel comparto.

