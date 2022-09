Posted on

Tre interventi dell’elicottero in pochi giorni in valle Primiero (Trento) – Elicottero in piazzola a San Martino di Castrozza, poco prima delle 6 del mattino di martedì per un malore che ha interessato un anziano. Domenica mattina l’eliambulanza era intervenuta anche a passo Cereda sul sentiero 729 per una caduta non grave di un escursionista […]