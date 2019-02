Giunta provinciale a Cavalese: risonanza magnetica per l’ospedale, Via libera ai bilanci dei Musei, Approvate anticipazioni per Apt e Consorzi

Connect on Linked in

Nel corso della riunione della Giunta provinciale, che si è tenuta oggi a Cavalese, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e l’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana hanno annunciato che, come promesso ai rappresentanti istituzionali delle Valli di Fiemme e Fassa, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha provveduto in tempi record alla messa in atto dei lavori propedeutici all’installazione della nuova risonanza magnetica all’ospedale di Cavalese. Altri temi trattati dall’Esecutivo

Cavalese (Trento) – La nuova risonanza sarà installata e collaudata entro la fine del mese di febbraio: le attività inizieranno a partire dai primi giorni del mese di marzo sia per gli utenti interni all’ospedale che per gli esterni. “Accogliamo con soddisfazione questo nuovo servizio a favore delle popolazioni delle Valli dell’Avisio e Fassa. – sono state le parole dell’assessore Segnana – In questo modo non sarà più necessario recarsi a Trento per esami diagnostici che potranno essere svolti dal team di medici e tecnici dell’ospedale di Cavalese. Con questa iniziativa continua l’impegno della Giunta provinciale a garantire servizi sanitari di prossimità sul territorio trentino”.

Incontro con i sindaci

Dopo la riunione di Giunta, l’esecutivo provinciale ha incontrato i sindaci della valle e i comandanti dei vigili del fuoco, assieme anche al coordinatore provinciale per la ricostruzione Raffaele de Col, che ha illustrato il cammino del Piano di azione forestale avviato lo scorso 18 gennaio. Apprezzamento è stato espresso dagli amministratori locali per i tanti sforzi fatti fino ad oggi, all’indomani della calamità, assieme all’auspicio di guardare anche al futuro, oltre l’emergenza. Fra i temi affrontati dai sindaci il fondo per il recupero schianti (“stiamo valutando le modalità di gestione”, ha detto Fugatti), le gestioni associate (“la Giunta avanzerà una proposta al Consiglio delle autonomie entro sei mesi”), gli incentivi contenuti nel Conto energia nazionale, la nuova scuola elementare di Cavalese e gli altri investimenti previsti in valle, la valorizzazione del volontariato, lo sviluppo economico (in margine alla riunione la Giunta ha visitato le sedi del pastificio Felicetti e de La Sportiva). All’incontro hanno partecipato anche i consiglieri provinciali Pietro De Godenz e Gianluca Cavada, che hanno arricchito la discussione con i loro interventi.

Musei, via libera ai bilanci

Si tratta dei bilanci di previsione 2019-2021 ed i piani triennali di attività di tre istituzioni museali – il Museo degli usi e costumi della gente trentina, il Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali ed il Museo d’arte moderna e contemporanea – disponendo al contempo l’assegnazione di risorse per finanziare i programmi di investimento.

Museo degli usi e costumi della gente trentina

Il bilancio di previsione 2019 del Museo che ha sede a San Michele all’Adige pareggia a 738.287 euro (681.397 euro per il 2020 e 673.787 euro per il 2021); per le spese di funzionamento del Museo sono state previste in bilancio, per l’anno in corso, risorse per 358.909 euro, la Giunta provinciale ha disposto oggi l’assegnazione al Museo della quota a saldo (170.909 euro). Assegnato contestualmente anche un finanziamento di 22.000 euro per sostenere alcuni programmi di investimento.

Museo Castello del Buonconsiglio

Il bilancio di previsione 2019 del Museo pareggia nell’importo di 3.818.000 euro circa (3.559.000 euro per il 2020 e 3.556.000 euro per il 2021): per le spese di funzionamento del Museo sono state previste in bilancio, per l’anno in corso, risorse per 1.289.000 euro, la Giunta provinciale ha disposto oggi l’assegnazione al Museo della quota a saldo (602.642 euro). Assegnato contestualmente anche un finanziamento di 150.000 euro per sostenere gli investimenti previsti quest’anno.

Museo d’arte moderna e contemporanea

Il bilancio di previsione 2019 del Museo pareggia nell’importo di 8.761.000 euro circa (8.142.000 euro per il 2020 e 8.128.000 euro per il 2021): per le spese di funzionamento del Museo sono state previste in bilancio, per l’anno in corso, risorse per 4.633.000 euro, la Giunta provinciale ha disposto oggi l’assegnazione al Museo della quota a saldo (2.251.000 euro).

Schianti nei boschi

Si è parlato degli effetti dei danni del maltempo dello scorso ottobre, in particolare nel settore agricolo e forestale, oggi nel corso della riunione di Giunta tenutasi a Cavalese. Ed a questo proposito, la Giunta ha voluto lanciare un nuovo segnale, con l’approvazione di una delibera che rimodula gli stanziamenti del Programma di sviluppo rurale relativi al bando 2019, al fine di accelerare le operazioni di recupero del materiale schiantato. Il provvedimento prevede di anticipare al 28 febbraio la chiusura del bando annuale 2019 relativo agli aiuti alle ditte boschive per l’acquisto di attrezzature forestali, anticipando 500.000 euro. Altri 500.000 euro vengono messi a disposizione per interventi sulla viabilità forestale.

Apt e Consorzi, arrivano gli anticipi

La concessione degli anticipi, pari al 50% dei finanziamenti del 2018, è necessaria per garantire agli enti di promozione le risorse per sviluppare l’attività nella prima parte dell’anno, in attesa della quantificazione e della concessione definitiva dei finanziamenti 2019, legata alla fissazione dei nuovi criteri di finanziamento, che compete all’esecutivo provinciale e alla precisa contabilizzazione del gettito dell’imposta di soggiorno incassato presso i diversi ambiti turistici nel corso del 2018. L’importo complessivo dei finanziamenti approvati ammonta a 12,8 milioni di Euro, dei quali poco più di 12,2 a favore delle 14 APT e 556 mila Euro a favore dei 6 Consorzi pro loco.

