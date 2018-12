Giunta provinciale a Baselga di Pinè, il governatore Fugatti conferma:”Rapporto con il territorio e attenzione alle periferie”

Connect on Linked in

La Giunta provinciale intende mantenere un rapporto costante con il territorio e vuole riservare grande attenzione alle periferie: lo ha ribadito il presidente Maurizio Fugatti in occasione dell’incontro con l’amministrazione comunale di Baselga di Piné. “Ci giochiamo – ha sottolineato il governatore – il futuro del Trentino se la gente non rimane a vivere nelle valli. Per questo vogliamo avere un rapporto costante con il territorio. Questo principio e questa impostazione culturale dovranno permeare anche le strutture amministrative della Provincia. Quando telefona un sindaco bisogna sempre ricordare che è portatore delle istanze di una comunità e quindi una risposta, positiva o negativa, gli va sempre data”

Baselga di Pinè (Trento) – Dopo la conferma del direttore generale Paolo Nicoletti, la Giunta provinciale di Trento oggi ha approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Amministrazione nominando i dirigenti generali.

“Dopo una attenta valutazione – ha spiegato il presidente Fugatti – abbiamo deciso gli assetti organizzativi assumendo un provvedimento che l’esecutivo doveva adottare entro 120 giorni dall’insediamento. Ma abbiamo deciso di stringere i tempi in un mese, per dare un segnale di importanza del tema e al tempo stesso di serenità affinché la macchina provinciale possa affrontare al meglio le sfide impegnative che abbiamo di fronte”.

Quella di oggi è una preadozione, che sarà ora vagliata dalla Prima commissione del Consiglio per poi tornare in Giunta per l’adozione definitiva: “Il messaggio che vogliamo dare – ha proseguito il presidente Fugatti – è quello di una forte attenzione alle richieste dei territori, che devono sempre essere prese in considerazione dalle strutture provinciali e ricevere una risposta, che sia positiva o negativa. Vogliamo insomma una maggiore attenzione al rapporto centro – periferia”.

Il confronto locale

La seduta della Giunta provinciale è stata preceduta da un confronto con l’amministrazione locale. Il sindaco Ugo Grisenti ha ricordato i danni subiti dalla comunità in occasione della recente ondata di maltempo ed ha fatto appello al senso di responsabilità collettiva come strumento per ridare slancio e attrattività al territorio.

“Nei giorni immediatamente successivi al maltempo – ha ricordato il presidente Fugatti – eravamo stati a Bedollo e ci siamo resi conto subito che in questo territorio il principale problema è legato agli schianti. Anche per questo abbiamo voluto che con noi ci fosse l’ingegner Raffaele De Col, coordinatore degli interventi che seguono l’emergenza maltempo, per avviare da subito i contatti con l’amministrazione comunale. Vogliamo anche ribadire un grazie di cuore ai volontari e ai Vigili del Fuoco che anche qui sono intervenuti con un impegno che non deve essere considerato scontato. Siamo chiamati ad affrontare quanto è successo con modalità nuove perché è del tutto inedita l’esperienza che il Trentino si trova ad affrontare”.

Dirigenti, ecco cosa cambia

Il presidente Fugatti e gli assessori provinciali hanno anche illustrato alla stampa i principali provvedimenti adottati nella seduta, in particolare quello che riguarda la riorganizzazione della dirigenza provinciale. “Si tratta – ha evidenziato il governatore – del più importante adeguamento organizzativo fatto negli ultimi anni. Abbiamo valutato professionalità e merito e tenuto in considerazione un giusto ricambio di idee.

Per l’ambito della salute e politiche sociali vogliamo scegliere qualcuno che abbia a cuore i rapporti tra periferia e centro. Per questo abbiamo deciso di attivare una procedura di selezione per trovare il candidato che, oltre alle competenze, sia in grado di farsi interprete di questa impostazione”.

I Dipartimenti della Provincia autonoma di Trento, con i rispettivi dirigenti generali sono i seguenti:

Dipartimento affari finanziari – Luisa Tretter

– Luisa Tretter Dipartimento agricoltura e foreste – Romano Masè

– Romano Masè Dipartimento artigianato, commercio, promozione, turismo e sport – Sergio Bettotti

– Sergio Bettotti Dipartimento infrastrutture e trasporti – Stefano De Vigili

– Stefano De Vigili Dipartimento istruzione e cultura – Roberto Ceccato (nuovo dirigente generale)

– Roberto Ceccato Dipartimento organizzazione, personale e affari generali – Luca Comper

– Luca Comper Dipartimento protezione civile – Gianfranco Cesarini Sforza

– Gianfranco Cesarini Sforza Dipartimento salute e politiche sociali – Esterno (da individuare a seguito di avviso pubblico)

– Esterno (da individuare a seguito di avviso pubblico) Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro – Claudio Moser

– Claudio Moser Dipartimento territorio, ambiente, energia e cooperazione – Livia Ferrario

– Livia Ferrario Avvocatura della Provincia – Nicolò Pedrazzoli

Le Unità di missione strategica ed i/le responsabili:

UMST affari generali della Presidenza, Segreteria della Giunta provinciale e trasparenza – Enrico Menapace

– Enrico Menapace UMST coordinamento delle politiche territoriali e dell a montagna. Enti locali – Giovanni Gardelli

– Giovanni Gardelli UMST grandi opere e ricostruzione – Raffaele De Col

– Raffaele De Col UMST rapporti istituzionali e affari istituzionali – Fabio Scalet

– Fabio Scalet UMST semplificazione e digitalizzazione – Cristiana Pretto (nuova dirigente generale)

Sono stati contestualmente nominati i seguenti dirigenti preposti alle agenzie complesse:

Agenzia per la depurazione – Fabio Berlanda

– Fabio Berlanda Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – Silvio Fedrigotti

– Silvio Fedrigotti Agenzia provinciale per la famiglia – Luciano Malfer

– Luciano Malfer Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente – Laura Boschini

– Laura Boschini Agenzia provinciale per le opere pubbliche – Luciano Martorano

– Luciano Martorano Agenzia provinciale per le risorse idriche ed elettriche – Paolo Simonetti (nuovo dirigente generale)

