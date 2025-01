Giunta provinciale a Mezzano, oltre 100 milioni di investimenti a Primiero: il punto sulle opere

Si è riunita venerdì a Mezzano, nel Primiero, la Giunta provinciale. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, insieme ai componenti dell’esecutivo provinciale, è stato accolto dal sindaco Giampiero Zugliani, dalla giunta comunale, da una numerosa rappresentanza del mondo del volontariato e dell’associazionismo e dale autorità locali

Primiero (Trento) – L’incontro della Giunta a Mezzano ha offerto al presidente Fugatti l’opportunità di fare il punto sui principali progetti previsti per il territorio. Ci sono in campo – ha ricordato il Presidente – investimenti in corso di realizzazione e di progettazione per oltre 100 milioni di euro nella Comunità di Primiero.

Il punto sulle opere

Per il collegamento San Martino-Passo Rolle (investimento di circa 55 milioni) dopo l’aggiudicazione all’impresa già avvenuta e la conclusione della progettazione prevista a breve, come ha spiegato il presidente Fugatti, si può presumere che nel mese di maggio i lavori possano iniziare con la cantierizzazione (il contratto prevede circa 1000 giorni di lavori). “Chi vive il territorio – ha detto il presidente – ha già capito che le cose stanno procedendo.

Si vede partire un’opera attesa da molto tempo”.>Per quanto riguarda la variante Busa Bella (investimento di oltre 6,6 milioni di Euro), progetto che prevede la messa in sicurezza nei confronti del rischio valanghe, si sta procedendo, ha spiegato ancora Fugatti, e nel 2025 si conta di fare il collaudo dell’opera. “Abbiamo finanziato – ha spiegato inoltre il presidente – per 8 milioni la prima parte della variante di San Martino di Castrozza”. A questo si aggiungono gli investimenti sull’Istituto Comprensivo, per la parte energetica per circa 1 milione e mezzo e vi è il rifacimento della casa cantoniera a Passo Rolle (circa 2,5 milioni di euro di investimento, in fase di progetto esecutivo), e intervento su Caserma della Guardia di Finanza (investimento di 7.6 milioni a carico della Guardia di Finanza e anche in questo caso in fase di progetto esecutivo).

Per la realizzazione della galleria “Pala Rossa” a Lamon (Belluno) e l’adeguamento del piano viabile della S.R. 50 “del Grappa e del Passo Rolle” (importo complessivo pari a 25 milioni), ha spiegato il presidente Fugatti, c’è un accordo tra Veneto e Trentino e l’intervento è finanziato per 9 milioni dalla provincia, per 8 milioni dai fondi per i Comuni di confine e poi le risorse mancanti sono in capo ad Anas. “Siamo sul territorio Veneto, non è competenza nostra – ha detto Fugatti – e adesso i lavori stanno procedendo, la possiamo considerare un’opera veneta ma è determinante per questo territorio”.

Altri temi locali

Paolo Obber (Radio Primiero), Fugatti ha detto che ci sarà la disponibilità anche a valutare nuovi progetti sullo sbocco verso Sovramonte, dove rimane un tratto molto stretto di strada, in zona Ponte Oltra. Tra gli altri temi locali, Fugatti ha confermato che ad oggi non ci sono novità o nuovi sviluppi sul fronte Diga del Vanoi (“Non la volevamo ieri e non la vogliamo nemmeno oggi”), mentre sulla Mario Tonina ha confermato la massima attenzione della Provincia sui temi delle cartelle cliniche ancora non consultabili (se non in poche situazioni) fra Veneto e Trentino, ma anche sulle case di comunità e sui medici di servizio in zona, in vista dei prossimi pensionamenti. Rispondendo invece ad Andrea Orsolin (L’Adige), il Sindaco di Mezzano ha fatto il punto sul grande intervento a cura del caseificio locale, che inteesserà l’area all’entrata di Mezzano, ancora in fase di progettazione. l’edizione 2025 di Mezzano Romantica che richiamerà l’attenzione di oltre 250 artisti internazionali, come ogni anno nella Comunità di Primiero, coinvolgendo anche il vicino Vanoi e i paesi di Primiero. Durante la conferenza stampa finale, rispondendo ad una richiesta di chiarimento posta da, Fugatti ha detto che ci sarà la disponibilità anche a valutare nuovi progetti sullo sbocco verso Sovramonte, dove rimane un tratto molto stretto di strada, in zona Ponte Oltra. Tra gli altri temi locali, Fugatti ha confermato che ad oggi non ci sono novità o nuovi sviluppi sul fronte(“Non la volevamo ieri e non la vogliamo nemmeno oggi”), mentre sulla numerazione di emergenza 112 ha confermato che per ora non si può fare nulla per Primiero, finchè il Veneto non attiverà la sua centrale, per il noto problema delle celle telefoniche. L’assessoreha confermato la massima attenzione della Provincia sui temi delle cartelle cliniche ancora non consultabili (se non in poche situazioni) fra Veneto e Trentino, ma anche sulle case di comunità e sui medici di servizio in zona, in vista dei prossimi pensionamenti. Rispondendo invece ad, il Sindaco di Mezzano ha fatto il punto sul grande intervento a cura del caseificio locale, che inteesserà l’area all’entrata di Mezzano, ancora in fase di progettazione. Il progetto intende realizzare la nuova sede del caseificio di Primiero all’ingresso dell’abitato del paese, che comporterà la riqualificazione dell’intera area e un salto di qualità per la realtà cooperativa primierotta. Confermata infineche richiamerà l’attenzione di oltre 250 artisti internazionali, come ogni anno nella Comunità di Primiero, coinvolgendo anche il vicino Vanoi e i paesi di Primiero.

L’incontro con la Giunta comunale

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui temi più sentiti dalla comunità locale, dalle infrastrutture ai servizi essenziali, fino alla valorizzazione del territorio e alle progettualità future per lo sviluppo dell’area.

L’intervista al Sindaco Zugliani

Il sindaco Giampiero Zugliani, ha sottolineato la coesione sociale ed il forte legame con le tradizioni e la storia che caratterizzano la comunità di Mezzano. “Per noi ospitare la Giunta provinciale è motivo di orgoglio e un’opportunità per dialogare direttamente con le istituzioni su temi cruciali per il nostro territorio e per presentare le nostre visioni e le aspettative per il futuro – le sue parole -. Siamo un paese vivo, profondamente ancorato alle tradizioni e alla storia, ma con progettualità e iniziative fortemente orientate al futuro. La valle sta vivendo un momento di grande collaborazione tra le amministrazioni locali, un elemento non scontato che ci consente di sviluppare progetti importanti per Mezzano e per l’intera comunità”.

“Mezzano è un esempio di come passione e voglia di fare comunità possano trasformare un borgo in uno dei più belli d’Italia. Qui tradizione e innovazione si incontrano, e questo spirito è ciò che rende il territorio unico. Voglio ringraziare il sindaco Zugliani, con cui ho sempre un dialogo costruttivo, e auguro buon lavoro alla Giunta provinciale per la continua attenzione che dimostra verso il Primiero” le parole della consigliera Antonella Brunet.