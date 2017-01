Giunta di Bolzano: indennità per il 2017: costi della politica più che dimezzati negli ultimi 7 anni

La Giunta ha approvato le spese per indennità di presidente e assessori nel 2017

Bolzano – Via libera della Giunta provinciale all’impegno di spesa dell’anno 2017 per quanto riguarda le indennità di carica dell’esecutivo di Palazzo Widmann. Si tratta di un importo suddiviso in tre voci: indennità del presidente della Provincia e degli assessori (725mila euro), indennità di missione e rimborso spese di viaggio (68mila euro), IRAP su indennità di carica (62mila euro). In totale i costi ammontano a 855mila euro, e ricalcano quanto speso nel corso del 2016, quando vi fu un sostanziale risparmio rispetto al 1.020.000 euro di stanziamento inizialmente previsto. Rispetto al 2010, i costi per le indennità della Giunta risultano più che dimezzati, con un taglio del 56,9%.

“Con questo provvedimento – ha commentato il presidente Arno Kompatscher – prosegue l’impegno che avevamo preso all’inizio della legislatura per quanto riguarda i costi della politica”. Valutando tutto il pacchetto, compresa la Regione e il Consiglio provinciale, il taglio è stato superiore al 25%, dato che si è passati da oltre 9,2 milioni di euro a poco più di 7 milioni di euro. “Se però ci limitiamo alla Giunta provinciale – ha aggiunto Kompatscher – il trend è ancora più virtuoso. Rispetto al 2010, infatti, abbiamo eliminato completamente le spese riservate, abbiamo ridotto al minimo le spese di rappresentanza, che ora sono circa un decimo del valore iniziale, e abbiamo sostanzialmente dimezzato i costi legati alle indennità di carica e alle spese di viaggio”