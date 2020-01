Giudicarie, Auto contro Ape car a Tione: due feriti e intervento dell’elisoccorso

Posted on

I Vescovi del Nordest sono ritrovati il 17 e 18 settembre a Villa Immacolata – Torreglia (Padova) per una riunione più prolungata della Conferenza Episcopale Triveneto (Cet). Sull’immigrazione i Vescovi hanno ribadito: “Come cristiani e come ricordava anche recentemente Papa Francesco, non possiamo chiudere gli occhi su cause e riflessi di un fenomeno così vasto […]