Giro d’Italia: nel 2020 il via dall’Ungheria e l’approdo in Sicilia. Chiappucci salva Nibali ma boccia i ciclisti italiani: “Non si è visto granché in questo Giro”

La 103/a edizione del Giro d’Italia di ciclismo, nel 2020, tornerà a varcare i confini italiani, spiccando il volo da Budapest

NordEst – Dopo il gran finale a Verona con la passerella di Carapaz, per la 14/a volta nella storia la corsa rosa scatterà lontano dai confini nazionali, restando in Ungheria per ben tre tappe prima del giorno di riposo.

L’approdo in Italia avverrà dalla Sicilia, come l’anno scorso, quando il Giro partì da Gerusalemme e si snodò per le strade di Israele. Da questo punto in poi non ci sono certezze, ma circolano voci sempre più insistenti.

Nell’attesa di ospitare la ‘Grande partenza’ del 2021, l’Isola rappresenta un’ottima soluzione in modo da risalire lo Stivale e dare spazio al sud che quest’anno è stato saltato quasi a piè pari. Per quanto riguarda le grandi montagne, si cercherà di rifare il Gavia – quest’anno cancellato dalla neve – e probabilmente il famigerato Zoncolan, il ‘Kaiser della Carinzia’.

Chiappucci boccia i ciclisti italiani. “Nibali a parte, non si è visto granché in questo Giro per i colori italiani. I nostri corridori non riescono a rimanere sulla cresta dell’onda, manca loro la continuità. Magari emergono, però non riescono a gestire la pressione. Ci affidiamo ad Aru, ma bisognerà vedere in che condizioni rientra. Ciccone? Un conto è andare in fuga perché non sei in classifica, un conto è dare battaglia da favorito”. Claudio Chiappucci, che ancora oggi chiamano il ‘Diablo’, boccia il ciclismo italiano che pedala nelle corse a tappe. All’Ansa, l’ex rivale di Indurain e Bugno osserva che la corsa rosa appena conclusa “è stata molto veloce, ma scarsamente avvincente”. “Nibali ci ha provato, Carapaz è stato bravo e forte, ma in troppi corrono di rimessa”. “Se somiglio a Carapaz? Certo, anche se io in Ecuador non ci sono mai stato. Anche l’anno scorso mi avevano accostato a lui”, conclude Chiappucci.

